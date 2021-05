Will Amos vu en train d'uriner en pleine séance virtuelle

Le député de Pontiac, Will Amos, est de nouveau plongé dans l'embarras.

Il a présenté des excuses sur Twitter hier soir après avoir été vu en train d'uriner mercredi, en pleine séance virtuelle de la Chambre des communes, sans se rendre compte que sa caméra était allumée.

« Je suis profondément embarrassé par ma conduite et par la détresse qu’elle a pu causer à quiconque en a été témoin. Bien que accidentelle et non visible du public, mon action était tout à fait inappropriée, et je m’en excuse sans réserve. »

- Will Amos, député de Pontiac