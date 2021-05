Zone rouge | Les ados de l'Outaouais de retour à l'école

Tout l'Outaouais est maintenant de retour en zone rouge. Les gens qui habitent à Gatineau et dans la MRC des Collines étaient en zone rouge foncé depuis un peu plus de six semaines.

Après les jeunes du primaire la semaine dernière, c'est au tour des adolescents d'être de retour sur les bancs d'école ce matin. Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire seront présents en classe un jour sur deux.

La fin des mesures spéciales d'urgence signifie également la réouverture des commerces non essentiels, comme les salons de coiffure.

Dès ce soir, le couvre-feu passe à 21h30 sur l'ensemble du territoire.

Les déplacements entre Gatineau et Ottawa demeurent fortement déconseillés. D'ailleurs, les contrôles aléatoires se poursuivent à la frontière avec l'Ontario.

Hier, 29 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan quotidien, un chiffre plutôt stable depuis une semaine.

36 personnes sont présentement hospitalisées.

À Gatineau, les activités de libre participation intérieures reprennent progressivement. Ça inclut le patin libre, la baignade et le badminton libre. Les réservations se font via le portail citoyen.