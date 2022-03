Les négociations des paramédicaux de Trois-Rivières se poursuivent

Une première rencontre en présentiel aura lieu aujourd'hui à 10h00 entre le comité de négociation de la CSN, les représentants patronaux et le gouvernement.

En grève depuis l'été dernier et sans convention collective depuis près deux ans, les paramédicaux souhaitent que leurs conditions de travail soient considérées.

Yanik Pinard, Service d'appui à la mobilisation et à la vie régionale CSN

« Nos attentes, c'est de faire prendre conscience aux gens de BENEVA, que c’est bien beau dans leurs publicités de faire dire que c'est du bien bon monde, mais faudrait penser prendre soin de ce ben bon monde-là aussi. Nos attentes sont aussi que les négociations débloquent, que l'on puisse continuer à avancer, car la fusion vient de se faire et ces gens-là, il faut qu'ils soient reconnus à leur juste valeur.

La liste des services essentiels a été revue depuis le 15 mars dernier afin de faire des moyens de pression. Les employés membres de la CSN souhaitent conclure une entente.

« On est rendu là, puis il y a aussi des journées de grève qui ont été appliquées et parsemées depuis le début de ce conflit-là, particulièrement dernièrement. On espère ne pas avoir à se rendre à une grève illimitée, que ça puisse se régler de façon rapide. »

