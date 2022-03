Fermer 5 des 10 piscines de Trois-Rivières ne fait pas l’unanimité

La proposition de fermer 5 des 10 piscines publiques de Trois-Rivières a donné lieu à de bonnes discussions entre les élus municipaux hier en séance de travail.

Les conseillers n'ont pas pu statuer sur le sort des piscines des parcs des Chenaux, Jean-Perron, Anjou, Lemire et des Ormeaux. Selon le projet sur la table, 3 piscines seraient fermées dès cet été et 2 autres, l’an prochain. Les élus veulent prendre le temps de consulter les citoyens et souhaitent aussi attendre le retour du maire Jean Lamarche qui est présentement en mission économique. Le vote a donc été reporté.

«L’ensemble du comité des loisirs a voté en faveur de la proposition qui est de fermer 5 piscines. Ça nous permettait de pouvoir, avec l’argent économisé, de pouvoir bonifier les offres qu’on a dans les autres piscines. C’est toujours des questions de budget aussi avec la Ville. On n’a pas toujours des budgets illimités. Les gens veulent avoir ci et veulent avoir ça, mais tout est une question d’argent. À moment donné, on a des décisions à prendre et des fois, on prend des décisions difficiles. Ce qui nous manque comme information, c’est de savoir ce qu’on va faire avec les bâtiments où il y avait les piscines. Les bâtiments accessoires… On les démolit tous ou on ne les démolit pas?»

Luc Tremblay, conseiller du district de Châteaudun