10 M$ pour la réfection des rues à Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières va investir 10 millions de dollars dans la réfection de ses rues cet été. Ce montant est similaire à celui de l'an dernier.

La chaussée d'une trentaine d'artères sera refaite, tout comme certains trottoirs et bordures de rue. La carte complète a été mise en ligne par la Ville de Trois-Rivières.

Parmi les chantiers les plus importants, on note le boulevard des Forges entre les rues Marchand et des Pignons, le boulevard Thibeau tout près de l'autoroute 40 et le boulevard Jean-XXIII au-dessus de l'autoroute 55.

On verra aussi apparaitre des îlots centraux végétalisés, pour contrer les îlots de chaleur. Ils seront implantés « au croisement des boulevards du Carmel et des Chenaux ainsi que sur les rues des Prairies, Fusey, Latreille et Nicolas-Perrot » indique la Ville.