10 nominations pour «Dune» aux Oscars

Le film du réalisateur de Bécancour, Denis Villeneuve, récolte une pluie de nominations, dont celle de meilleur film.

Seul le film The Power of the Dog devance Dune au chapitre du nombre de nominations, avec 12. Par contre, Denis Villeneuve n'est pas parmi les nommés dans la catégorie «meilleure réalisation». Dune a coûté plus de 200 millions à produire, mais le film a récolté des recettes de 400 millions de $ depuis sa sortie.

Liste des 10 catégories où «Dune» est nommée

Meilleur film

Meilleure direction photo

Meilleure musique originale

Meilleurs effets spéciaux

Meilleur montage

Meilleure adaptation

Meilleure trame sonore

Meilleurs costumes

Meilleurs décors

Meilleurs coiffures et maquillages

Denis Villeneuve avait reçu des nominations précédemment pour ses films Incendie et Blade Runner 2049. Dune: première partie est l’adaptation du roman de Frank Herbert paru en 1965. Ce livre avait déjà été porté au grand écran en 1984 et à la télévision en 2000.

Nominations dans la catégorie meilleur film

Belfast

CODA

Don't Look Up: Déni cosmique

Drive My Car

Dune

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

La 94e cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars prochain au Kodak Theatre de Los Angeles.