1er juillet : une quinzaine de familles sans logement à Trois-Rivières

Une quinzaine de familles de Trois-Rivières se retrouvent sans logement la veille du 1er juillet et de la période faste des déménagements.



Selon les données d'InfoLogis Mauricie, il s'agit de plusieurs types de clientèle, mais surtout de jeunes familles, parfois monoparentale et même des personnes seules.



Le taux d'inoccupation se situe à son niveau le plus bas depuis depuis plusieurs années, soit 1,3 %.



Le prix moyen des appartements trifluviens aurait aussi également haussé en moyenne de 20 % dans la dernière année.



Le tout s'expliquerait en partie par les effets de la pandémie de COVID-19 et la situation économique, mais aussi dans certains cas il s'agit de sinistrés des orages violents du début du mois de juin.



La demande de logements est si grande selon InfoLogis que lorsque des propriétaires en rendent disponibles ils ont souvent près d'une centaine de demandes de visites en moins de 15 minutes.



Plusieurs organismes communautaires de la Mauricie demandent des investissements massifs et rapides pour la création de logements sociaux et HLM dans la région, car il y a une longue liste d'attente.