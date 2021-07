2e dose offerte sans rendez-vous en Mauricie

L'offre de vaccination sans rendez-vous s'accentue en Mauricie-Centre-du-Québec. Plus de 70 % de la population a déjà reçu sa première dose et 25 % a reçu ses 2 doses.

La tranche des 18-39 ans est encore celle qui est cependant la moins vaccinée selon le CIUSSS MCQ.

La vaccination de la 1re dose est offerte sans rendez-vous en tout temps lorsque les cliniques sont ouvertes.

Quant à la seconde dose, il est maintenant possible de l'obtenir sans rendez-vous tous les lundis à la clinique de la bâtisse industrielle à Trois-Rivières et en tout temps dans les cliniques de Shawinigan et Louiseville lorsqu'elles sont ouvertes.

Il est également possible de conserver celui que vous avez ou encore de le devancer sur le portail Clic Santé.

Avec la collaboration de Yannick Rochette.