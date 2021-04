400 lbs de déchets ramassés dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières

En ce jour de la Terre, Environnement Mauricie a dévoilé des résultats assez inquiétants de sa chasse aux déchets, réalisée le week-end dernier dans une partie du centre-ville de Trois-Rivières.

L'événement s'est tenu dans les quartiers Sainte-Cécile et Saint-Philippe, où des bénévoles avaient comme tâches de ramasser les détrétus qui trainaient au sol.

Sur un trajet d'à peine 14 km, un total de 400 lbs de déchets ont été récupéré dans les rues et les parcs. De ce nombre, il y avait 70 lbs de matières recyclables.

Environnement Mauricie / Des bénévoles ramassent les déchets au sol

« Ce nettoyage du printemps est une modeste contribution qui fait du bien au moral », souligne Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie. « Quand la population voit des gens ramasser des déchets qui ne sont pas les leurs, elle reçoit un message fort : nous sommes tous responsables de l’espace public », ajoute-t-elle.

Les mégots de cigarettes et les gobelets à café en carton ont été parmi les items les plus nombreux. Des couches et des serviettes hygiéniques ont aussi été ramassées, tout comme un « bong » servant à la consommation de drogues.

Environnement Mauricie