49 000 nouvelles plages horaires pour la vaccination dans la région

Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec ajoute pas moins de 49 000 plages horaires pour accélérer la vaccination sur rendez-vous dans la région.

Ces ajouts permettront au nouveau groupe prioritaire, les personnes présentant une maladie chronique âgées de 18 à 60 ans, de réserver leur place sur le portail ClicSanté dès ce vendredi. Les personnes ayant un handicap physique ou intellectuel ainsi que leurs proches aidants, ou les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, pourront aussi prendre rendez-vous à compter du 28 avril.

« C'est une excellente nouvelle qui va permettre d'améliorer encore davantage la couverture vaccinale de la Mauricie et du Centre-du-Québec et de protéger encore plus de personnes vulnérables », souligne Gilles Hudon, président-directeur général adjoint.