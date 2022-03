6 Oscars pour «Dune» du réalisateur originaire de Gentilly, Denis Villeneuve

Avec 10 nominations, le film Dune partait parmi les favoris à la 94e cérémonie des Oscars qui avait lieu hier.

Le long métrage de Denis Villeneuve a finalement remporté 6 statuettes. Celle du meilleur film a toutefois échappé au réalisateur originaire de Gentilly. C’est Coda, adaptation du film français La famille Bélier, qui a été couronnée dans cette catégorie.

Liste des nominations et victoires du film Dune

Meilleur film

Meilleure direction photo ✔️

Meilleure adaptation

Meilleure musique originale ✔️

Meilleurs effets spéciaux ✔️

Meilleurs conception visuelle ✔️

Meilleur montage ✔️

Meilleure son ✔️

Meilleurs costumes

Meilleurs coiffures et maquillages

Dune, en chiffres

Dune: première partie a coûté plus de 200 millions à produire. Le film a récolté plus de 400 M$ en recette depuis sa sortie. Il s'agit d'une adaptation du roman de Frank Herbert paru en 1965. Ce livre avait déjà été porté au grand écran en 1984 et à la télévision en 2000. Denis Villeneuve, qui planche sur la suite de Dune, avait déjà reçu des nominations précédemment pour ses films Incendie et Blade Runner 2049.

La claque de Will Smith

Dune a été le film le plus décoré de la soirée, mais c'est le coup d’éclat de Will Smith que l'on retiendra surtout de cette 94e cérémonie du cinéma. Alors que Chris Rock présentait un prix, l’acteur est monté sur scène pour lui asséner une gifle qui a jeté un froid dans la salle. Smith l’a engueulé pour avoir fait une blague sur les cheveux de sa femme, alors qu’elle fait de l'alopécie, une maladie qui entraîne la perte des cheveux. Will Smith est remonté sur scène plus tard en soirée, cette fois pour recevoir la statuette du meilleur acteur pour son rôle dans le film King Richard. En larmes, il a profité de la tribune pour présenter ses excuses à l’Académie. Tout indique que Chris Rock ne portera pas plainte aux policiers.