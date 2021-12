7 000 000$ de la Ville pour une piscine au Cégep de Trois-Rivières: ça ne fait pas l'unanimité

Les réactions sont mitigées concernant l'appui financier de la Ville de Trois-Rivières au projet d'une nouvelle piscine au Cégep. La Ville s'est engagée cette semaine à la hauteur de 7 000 000$, soit le double de ce qui avait été avancé plus tôt cet automne.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont nombreux à l'effet que ce n'est pas le projet de piscine dont rêvaient les Trifluviens. Le conseiller Pierre-Luc Fortin, est du même avis. Il est l'un des deux conseillers qui ont voté contre la résolution mardi dernier, puisque cette piscine sera gérée par l'établissement d'enseignement et non la municipalité. Il trouve aussi le coût trop élevé.

" C'est pas sûr que ça s'inscrive dans une vision globale "ville". C'est un tiers qui va posséder la piscine et ils répondent au besoin de leur clientèle d'abord et avant tout. Donc là, c'est quoi qu'on a besoin pour compléter l'offre piscine et que ça réponde aux besoins des citoyens de Trois-Rivières."



Pierre-Luc Fortin, conseiller du district Des Estacades.