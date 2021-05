9,7 M$ pour le pavage des rues à Trois-Rivières cet été

La Ville consacrera 9,7 M$ pour refaire le pavage, les trottoirs et les bordures d’une quarantaine de rues cet été. Cette fois, lorsque l'espace le permet, la Ville ajoutera des îlots végétalisés au centre de la chaussée.

Parmi les plus gros chantiers qui seront effectués d’ici octobre, on retrouve des sections du rang Saint-Charles, du boulevard Parent, du boulevard des Forges (face au centre commercial Les Rivières), de la rue Bonaventure, du boulevard Thibeau (entre les rues Vaillancourt et Pie-XII), de la rue Latreille, de la rue Dessureault et du boulevard Sainte-Madeleine.

Un total de six artères se verront intégrer les îlots centraux. Ils seront situés sur les rues Latreille, Marie-Leneuf, Cardinal-Roy et Nicolas-Perrot. Les objectifs de ces îlots sont multiples, notamment de permettre l'infiltration des eaux pluviales dans le sol, réduisant les débordements dans les égouts. Ils permettent aussi la diminution des îlots de chaleur et en hiver, de la quantité de neige à ramasser. La Ville confirme qu'ils n'auront aucun impact sur le stationnement en bordure de rue.

Tous les quatre ans, une analyse du réseau routier est effectuée par la Ville de manière à catégoriser l’état de la chaussée et ainsi identifier les rues à prioriser dans le plan de pavage annuel.

L’état de la chaussée est analysé tous les quatre ans en fonction de trois principaux critères :

• L’état de la surface (fissuration, nids-de-poule);

• Le confort de roulement (dénivelé de la chaussée);

• L’orniérage (présence et profondeurs d’ornières).

En s’inscrivant à Al3Rte, les résidents qui habitent sur une des rues concernées seront informés des travaux d’arpentage quelques semaines avant le début du chantier. Des accroche-portes informatifs détaillant la durée des travaux de pavage seront également envoyés à chaque adresse concernée.