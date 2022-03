900 places de stationnements en moins aux Lions de Trois-Rivières

Le stationnement temporaire qui avait été aménagé sur un espace gazonné cet automne pour contrer le manque de places n'est pas accessible en raison du dégel. Ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison. Ce sont donc environ 900 espaces en moins selon le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Guillaume Cholette-Janson. La Ville encourage le covoiturage. Elle prône aussi d'utiliser les services de la STTR ou les navettes qui partent du Carrefour Trois-Rivières-Ouest et du Parc de l'Expo.

« Le transport en commun est gratuit sur présentation d'un billet des Lions. Il y a une navette et des stationnements alternatifs aménagés au Carrefour Trois-Rivières Ouest, tout près du terminus de la STTR et une autre au Parc de l'Expo, via la rue Papineau. Donc, il y a moyen de se stationner là et de prendre une navette qui décolle 40 minutes avant le début de la partie et qui vous amène directement face à l'entrée du Colisée par une voie spécialement dédiée, un corridor express. Elle va vous ramener aussi à votre espace de stationnement, alors c'est aussi une manière d'éviter des possibles ralentissements à la sortie et à l'entrée du Colisée. Autrement, il faut favoriser le covoiturage, le transport actif, le taxi qui sont toutes des solutions de rechange avantageuses.»



Guillaume Cholette-Janson, porte-parole de la ville de Trois-Rivières.