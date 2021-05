Accélération de la vaccination: du sans rendez-vous s'ajoute en Mauricie

Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec accélère sa campagne de vaccination. Ce dimanche, les personnes non vaccinées pourront recevoir leur première dose sans rendez-vous à Shawinigan.

La clinique située à l'aréna Gilles-Bourassa, dans le secteur Shawinigan-Sud, ouvrira dès 8h pour toute la journée. Les doses seront offertes à toutes personnes de 12 ans plus (les jeunes de 12 et 13 ans doivent avoir le consentement parental). Également, des plages horaires sur rendez-vous dans les prochains jours sont toujours disponibles à Shawinigan, La Tuque et Saint-Tite.

Vendredi, la clinique sans rendez-vous de Shawinigan a connu un fort succès, où plus de 900 doses étaient offertes. Du côté de Nicolet, l'ensemble de 390 doses disponibles sans rendez-vous a aussi trouvé preneur.

Entre temps, la clinique de vaccination mobile du CIUSSS MCQ poursuit sa route à travers les municipalités de la région. L'autobus pouvant accueillir une centaine de personnes chaque jour sera au Centre-du-Québec la semaine prochaine, soit à Visitation-de-Yamaska le 25 mai et à Fortierville le 27 mai.

En date du 20 mai, plus de 53,5 % de la population de la région est vaccinée avec au moins une dose, soit près de 300 000 personnes. Ce taux augmentera assurément au cours des prochaines semaines alors que plus de 41 140 rendez-vous sont déjà planifiés.

Couverture vaccinale en Mauricie-Centre-du-Québec: