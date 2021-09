Accès à l'A-55: fermeture de la bretelle du boulevard St-Jean pour 4 semaines

La circulation sera plus difficile dès vendredi matin à la jonction des autoroutes 55 et 40, à Trois-Rivières Ouest. Des entraves sont à prévoir notamment sur les boulevards Saint-Jean et Jean-XXIII.

À compter de jeudi soir, 22h, la bretelle d'accès de l'autoroute 55 sud à partir du boulevard Saint-Jean sera fermée pour une durée de 4 semaines. Le ministère des Transports est forcé de procéder ainsi pour la nouvelle phase de ses travaux sur le viaduc qui surplombe l'autoroute 40.

« Il y aura une fermeture de voie sur la 55 qui va remonter un peu avant la bretelle d'accès en question, ce qui fait qu'il n'y aurait pas une distance sécuritaire pour les usagers qui arriveraient de la bretelle et qui voudraient s'insérer sur l'autoroute », explique Roxanne Pelletin, porte-parole du MTQ.

Les automobilistes devront donc emprunter différents détours en fonction de leur destination:

le boulevard Jean-XXIII, le boulevard Mauricien et le boulevard des Athlètes, pour les usagers désirant rejoindre l’autoroute 55, en direction sud;

le boulevard Jean-XXIII, la rue Charbonneau et la bretelle d’accès de la place des Miliciens, pour ceux qui se dirigent vers l’autoroute 40, en direction est.

Pour la durée des travaux, des signaleurs vont s'occuper de la circulation à l'intersection des boulevards Saint-Jean et Jean-XXIII ainsi qu'à celle de la rue Charbonneau et du boulevard Jean-XXIII.