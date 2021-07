Adrénaline Urbaine débute la construction d'un centre unique au Canada

La construction du nouveau centre d'entrainement d'Adrénaline Urbaine est commencée. Le bâtiment de 25 000 pieds carrés sera situé au District 55 à Trois-Rivières.

Dès l’hiver 2022, les adeptes de sports d’action, tant les amateurs que les professionnels, auront un tout nouveau terrain de jeu pour s’adonner à leur discipline. Ça leur permettra de s'initier à ces activités ou encore de perfectionner leurs compétences toute l'année, peu importe le sport pratiqué.

Il sera doté d’un toit incliné donnant accès à un parc de planche à neige (« snowpark ») accessible quatre saisons grâce à une surface synthétique spécialement conçue pour les sports de glisse. Par ailleurs, une remontée mécanique sera également installée.

Adrénaline Urbaine

Des plateformes pour faire de la planche à roulette seront aussi construites tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des cours d'initiation et d'évolution avec des entraineurs seront offerts.

Le site comprendra de plus des trampolines olympiques pour pratiquer ses manoeuvres aériennes, une zone d’escalade de blocs avec bac à mousse, un parcours à obstacles pour développer l’équilibre et l’agilité ainsi que les équipements nécessaires pour les trottinettes et les vélos.

« Notre centre sera unique au Canada, l’un des plus gros et plus complet du genre. Nous avons pour objectif de devenir une référence en sports d’action! La sur-spécialisation d’un sport n’est pas la recette gagnante pour un athlète, c’est pour cette raison que plusieurs zones complémentaires seront offertes », soutient Francis-Olivier Jutras, propriétaire et fondateur d’Adrénaline Urbaine.

D’ici à l’ouverture du nouveau centre, à l’hiver 2022, l’équipe d’Adrénaline Urbaine continuera d’accueillir les planchistes dans son centre actuel, Le Backyard, situé au 6825, boul. des Forges, à Trois-Rivières.

Adrénaline Urbaine