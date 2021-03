Adresse sur le fleuve: début de la construction de la Tour de la Marina

Un nouveau bâtiment apparaitra dans les prochains mois sur le site de L'adresse sur le fleuve. Les travaux de construction de la Tour de la Marina ont débuté aujourd'hui.

La livraison de cette tour est prévue pour l'automne 2022. L'investissement de 30 M$ offrira 48 unités de condo, aux abords de la nouvelle marina également en construction et qui ouvrira en mai.

Situés dans le quartier de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, les condos auront tous une vue sur la rivière Saint-Maurice ou le fleuve, assurent les promoteurs.

« Cet immeuble de prestige mettra en valeur, une fois de plus, toute la distinction riveraine de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. La Tour de la Marina se bâtit en harmonie avec la vision municipale d’un développement urbain alliant dynamisme et qualité de vie. Notre campagne d’attractivité bat son plein et l’Adresse sur le fleuve est un endroit d’exception pour venir s’établir dans notre ville » souligne Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.