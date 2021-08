Alcool au volant: les Mauriciens plus téméraires qu'ailleurs au Québec

Les Mauriciens sont parmi les Québécois qui prennent le plus le volant après avoir bu de l'alcool, selon un récent sondage CROP réalisé pour le compte d'Éduc'alcool.

D'après les résultats, 11% des gens de notre région ont avoué avoir conduit au moins une fois dans la dernière année alors qu'ils se trouvaient au-delà de la limite d'alcool permise. C'est un sommet au Québec à égalité avec Montréal, et plus élevé que la moyenne provinciale, à 9%.

D'une autre part, 55% des répondants ont affirmé n'avoir jamais pris la route après avoir consommé de l'alcool.

Également, un Mauricien sur cinq sait que l'alcool nuit à sa santé physique, ses relations sociales et sa famille, contrairement à un Québécois sur six.

Conduite d’un véhicule après avoir consommé de l’alcool

CROP / Éduc'alcool

Endroits où l’on consomme de l’alcool

Les résidents de la Mauricie boivent en moyenne 2,3 verres par semaine, principalement de la bière et du vin. C'est d'ailleurs à la maison où la consommation se fait en majorité.

CROP / Éduc'alcool

Le sondage a été réalisé auprès de 7 600 Québécois de 15 ans et plus entre août 2020 et mars 2021.