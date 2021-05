Alexis Vadeboncoeur une fois de plus arrêté

Alexis Vadeboncoeur, qui avait fait la manchette après avoir été victime d'une arrestation musclée en 2013, n'en fini plus d'en découdre avec la justice depuis.

Il a une fois de plus été arrêté mardi à Shawinigan après avoir contrevenu à ses conditions de remise en liberté.

Vadeboncoeur devait subir une thérapie et se trouver 24h sur 24 au Pavillon de l’Assuétude. Or, il serait sorti sans permission. Au surplus, on lui reproche également d'avoir commis des voies de fait sur deux policiers lors de son arrestation.

Vadeboncoeur, 27 ans, a actuellement 14 dossiers judiciaires à Shawinigan, Trois-Rivières et Québec.

Détenu, il subira son enquête sur remise en liberté le 11 mai.