Arnaque « grands-parents » : deux fraudeuses arrêtées à Trois-Rivières

Les policiers de Trois-Rivières ont procédé à deux arrestations relativement à l'arnaque « grands-parents » qui était devenue problématique depuis le début du mois.

« Les fraudeurs utilisaient un stratagème qui visait les aînés en leur faisant croire qu’un de leur petit fils était détenu à la suite d’une arrestation et qu’il avait besoin d’une somme argent liquide (entre 1000 $ et 20 000$) pour être libéré par le corps policier. Lorsque la victime était en possession de la somme requise, un présumé enquêteur se présentait à la résidence et récupérait la somme en mentionnant que le petit fils serait libéré sous peu », explique Carole Arbelot de la police de Trois-Rivières.