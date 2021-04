AstraZeneca: de nouvelles plages horaire pour le sans rendez-vous en Mauricie

Si l'engouement pour la vaccination sans rendez-vous s'était fait sentir à Shawinigan vendredi et samedi, il était palpable aussi à la bâtisse de l'exposition de Trois-Rivières dimanche.



Dès 4h du matin, des gens faisaient la file pour obtenir l'une des 3000 doses du vaccin AstraZeneca disponible. En début de soirée, environ 2000 personnes avaient été vaccinées.

Grâce à un nouvel arrivage, de nouvelles plages de sans rendez-vous sont offertes par le CIUSSS MCQ.

Le lundi 12 avril : Victoriaville (8h à 20h) et Louiseville (8h à 18h)

Le mardi 13 avril : Louiseville (8h à 18h)

Le mercredi 14 avril : Louiseville (8h à 18h) et La Tuque (9h à 17h)

Le jeudi 15 avril : Drummondville (9h à 20h)

Le vendredi 16 avril: Nicolet (8h à 16h)

Le samedi 17 avril: Louiseville (8h à 18h)

La vaccination se déroulera au Centre sportif à Louiseville, à l'aréna Pierre-Boucher à Nicolet et au Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice à La Tuque.

Ajoutons que 10 000 plages horaires sont aussi offertes aux travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux dans la semaine du 3 mai. Cela inclut les stagiaires, à l’emploi d’une clinique privée (cliniques dentaires, les groupes de médecine de famille, les pharmacies, les cliniques de psychologie, d’optométrie, de physiothérapie et d’audioprothésistes). Cette nouvelle phase de vaccination s'adresse aussi aux travailleurs communautaires en contact direct avec des patients à haut risque, comme les travailleurs de rue en santé mentale, en itinérance et en toxicomanie.

En date de samedi, plus de 111 000 personnes avaient reçu au moins une dose dans la région, soit 21% de la population totale de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Avec la collaboration d'Olivier Caron, journaliste, Info Noovo