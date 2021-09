Aucun résultat avant mercredi dans Trois-Rivières

Mis à jour le 21 septembre à 15h35

Le résultat de l'élection fédérale ne sera pas connu avant mercredi dans la circonscription de Trois-Rivières. Trois candidats sont toujours au coude à coude.

Selon la plus récente mise à jour d'Élections Canada, le bloquiste René Villemure est en avance avec 16 329 votes (29,5%), seulement 33 voix d'avance sur le conservateur et ancien maire de la ville Yves Lévesque, qui a jusqu'ici récolté 16 296 votes (29,4%).

Le libéral et ancien éditorialiste du Nouvelliste Martin Francoeur est pour le moment troisième, avec 15 636 suffrages (28,3%).

Le directeur de scrutin dans Trois-Rivières, Robert Ricard, confirme qu'il y a toujours 3000 bulletins de vote à dépouiller, dont environ 1800 qui sont arrivés par la poste. Les autres proviennent du bureau du directeur de scrutin et des hôpitaux. Le décompte de ces bulletins ne se fera que mercredi à 13h30, ce qui fera perdurer le suspense dans le comté.

« On savait qu'on allait peut-être devoir attendre après les votes postaux. On va voir comment ça va aller. Mathématiquement, c'est encore possible. Ça prolonge le plaisir », a sourit le candidat libéral en entrevue mardi.

Lundi soir, Yves Lévesque s'est adressé aux médias avant de quitter le lieu de son rassemblement, voyant qu'aucun gagnant ne serait déclaré lors de la soirée. Il demeure confiant de l'emporter.

« Ça monte, ça descend. C'est comme une finale de la Coupe Stanley et on est en deuxième prolongation. On est sur la glace, mais on n'est pas sur la glace, parce qu'on attend. Moi, j'ai deux vitesses : j'ai ''ON'' et j'ai ''OFF''. Si je suis élu, ce sera une marque de confiance et les gens seront assurés dans mon cas que je travaillerai très fort », assure-t-il.