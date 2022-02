Avis d'ébullition à Shawinigan: le CIUSSS-MCQ réitère l’importance de ne pas boire l'eau du robinet

Il ne faut pas badiner avec l'avis d'ébullition à Shawinigan.

Après presque trois mois, il semble que certains citoyens exaspérés seraient tentés de boire l'eau du robinet. Chose à ne pas faire absolument, a rappelé le CIUSSS dans une publication Facebook. En plus des symptômes habituellement évoqués lors d'avis d'ébullition, soit les maux de ventre, la gastro-entérite et la diarrhée, le CIUSSS affirme que des études ont soulevé la possibilité de présence élevée de trihalométhanes (THM) et d'haloacétiques (AHA). Ces substances augmentent le risque de cancer de la vessie et les problèmes pour les femmes enceintes, notamment des bébés avec de faibles poids. La Ville a refusé nos demandes d'entrevues sur cette publication du CIUSSS. Elle prévoit faire un point de presse demain.

L'avis d'ébullition sera maintenu jusqu'à l'été, disait la Ville de Shawinigan il y a quelques jours. Cette mesure préventive concerne 30 000 citoyens des secteurs Shawinigan, Shawinigan-Sud, Saint-Gérard-des-Laurentides et Lac-à-la-Tortue. La Ville affirme que le nouveau point d'approvisionnement en eau au Centre Gervais Auto sera accessible aujourd'hui. Il devait l'être la semaine dernière. Des problèmes de branchement des camions-citernes ont retardé sa mise en opération, tout comme celui de l'aréna Gilles-Bourassa qui est finalement disponible depuis samedi.

De nouvelles membranes ont été achetés par la Ville pour sa station des eaux du Lac-à-la-Pêche. La facture est de 860 000$ et la livraison est prévue au printemps. Des manifestations ont eu lieu à plusieurs reprises depuis le début de l'année pour dénoncer la gestion du dossier par les élus municipaux.

Avec la collaboration d'Olivier Caron, journaliste à Noovo Le Fil.