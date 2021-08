Avis d'ébullition à Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières se voit dans l’obligation de demander aux résidents du secteur de Sainte-Marthe-du-Cap de faire bouillir leur eau au moins une minute avant de la consommer.

Les résidents et commerçants concernés par cet avis se trouvent dans le périmètre délimité par le rang Saint-Malo et toutes les rues perpendiculaires. Les personnes inscrites au service de téléphonie ciblée dans ce périmètre recevront un appel automatisé.

La présence d’une bactérie E.coli dans l’eau force la Ville à adopter cette mesure qui sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Les symptômes les plus fréquents sont les vomissements, les diarrhées et les maux de ventre.

La Ville ne sait pas encore quand l'avis prendra fin. L’échantillonnage et l’analyse des résultats prennent en moyenne entre 30 et 72 h.

Autre avis d'ébullition à Shawinigan

Certains citoyens de deux quartiers de Shawinigan sont de nouveau visés par un avis d'ébullition préventif, quelques heures seulement après que celui en vigueur depuis quelques jours ait été levé.

Ça concerne les quartiers Baie-de-Shawinigan et Pointe-à-Bernard (centre-ville), incluant les avenues de la Fonderie et de la Transmission et les rues de la Paix et de la Victoire.

C'est en raison d'une erreur de manipulation d'une valve sur une conduite en réparation de l'avenue Saint-Marc.