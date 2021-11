Avis d'ébullition préventif à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Mis à jour à 16h55 le 3 novembre 2021

La municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a effectué des travaux d'urgence sur sa conduite d'eau principale dans le rang St-Flavien ce mercredi. Celle-ci avait été sectionnée au cours des dernières heures.

Cette situation a affecté 25% des citoyens de la municipalité, un total de 522 résidences, principalement les secteurs du Domaine de la famille et du Lac Bédard. Le problème a cependant été réglé en après-midi grâce au colmatage de la fuite. La conduite en question devait déjà être remplacée l'an prochain en raison de son usure avancée.

Avis d'ébullition

Un avis d'ébullition a été émis par mesure préventive et demeurera vigueur au moins pour les 48 prochaines heures.

Secteur ou rues concernées

Domaine de la Famille - Lac Bédard – Rue de l’Hôtel-de-Ville - Rue Hamelin - Rue Dionne - Rue Bellevue - Rue Bussières - Rue François-Beaupré - Rue Lemire - Rang Saint-Flavien (entre la rue Lemire et la route des Vétérans - Route des Vétérans (entre la rue Bussières et le rang Saint-Flavien).

Vous devez faire bouillir l'eau au moins une minute pour les situations suivantes:

- Boire ou préparer des breuvages

- Préparer les biberons ou les aliments pour bébés

- Laver ou préparer les aliments crus (fruits et légumes, etc.)

- Fabriquer des glaçons

- Se brosser les dents et se rincer la bouche

Vous pouvez utiliser de l'eau non bouillie pour les situations suivantes:

- Laver la vaisselle à l'eau chaude en vous assurant de bien l'assécher

- Laver des vêtements

- Prendre une douche ou un bain.

Des analyses en laboratoire seront effectuées lorsque les travaux seront terminés afin de s'assurer de la conformité de l'eau. L'avis préventif d'ébullition sera ensuite levé.

Avec la collaboration de Jessica Jutras, journaliste, Noovo Info Mauricie