Avis d'ébullition préventif à Shawinigan

Les citoyens de Shawinigan en Mauricie doivent faire bouillir leur eau jusqu’à nouvel ordre.

La Ville a décidé de ne plus s’approvisionner à la nouvelle station de traitement des eaux du Lac-à-la-Pêche. Elle se connecte aux anciens systèmes et devra s'assurer de la qualité de l'eau avant qu’elle ne soit consommée. Il est possible de remplir des cruches d'eau directement au garage municipal.

La station Lac-à-la-Pêche était en opération depuis janvier 2020 seulement, mais elle connait des problèmes depuis sa mise en fonction.

Elle ne fonctionnait pas au maximum de sa capacité. Les membranes de filtration ont tendance à se boucher et elles devaient être régulièrement nettoyées. Des rejets dans un ruisseau à proximité ont aussi été constatés cet été par des résidents.

Une rencontre est prévue avec le ministère de l'Environnement le 15 décembre.

Nos nombreux appels à l'hôtel de ville depuis hier sont demeurés sans réponse.