Avis d'ébullition préventif à Trois-Rivières-Ouest

La Ville de Trois-Rivières demande à certains citoyens du secteur de Trois-Rivières-Ouest de faire bouillir leur eau au moins une minute avant de la consommer.

Les résidents et commerçants concernés par cet avis se trouvent dans le périmètre délimité par la côte Rosemont jusqu’à la rue de Boulogne, la rue de Cherbourg et les rue connexes jusqu’aux rues de Picardie et d’Auvergne, par le boulevard Saint-Jean de la rue Saint-Bruno jusqu’à la côte Richelieu ainsi que les rues tributaires.

Les résidents du secteur touché ont été contacté via la téléphonie ciblée de la Ville de Trois-Rivières. C'est un bris électrique qui force les autorités municipales à émettre cet avis préventir.

« Il est important de noter qu’aucun signe apparent jusqu’à maintenant n’indique la présence de bactérie ou de toute autre matière. Plusieurs autres tests sur l’eau potable seront effectués au cours des prochaines heures afin de savoir si l’eau potable répond toujours aux normes provinciales », affirme la Ville par voie de communiqué.

Que devez-vous faire?

De l’eau bouillie à gros bouillons pendant une minute ou embouteillée doit être utilisée pour boire, préparer les biberons et aliments des bébés, laver des aliments ou les apprêter, se brosser les dents ou abreuver les animaux de compagnie.

Pour ce qui est de l’hygiène personnelle (lavage des mains, douche, bain), on peut utiliser l’eau de l’aqueduc tout en s’assurant de ne pas en avaler. Pour les jeunes enfants, il est donc recommandé de mettre très peu d’eau dans la baignoire et de ne pas les laisser jouer dans l’eau;