« Avoir tué une personne, je l'accepte mal » - François Asselin à son procès

François Asselin témoignait jeudi pour une troisième journée consécutive dans le cadre de son procès pour double meurtre. En avant-midi, il a exprimé des remords face à ses gestes à plusieurs reprises.

Questionné par son avocate sur des lettres qu'il a rédigées alors qu'il était en prison, l'accusé a parlé de ses états d'âme à ce moment. Dans plusieurs de ses écrits, il explique ne pas être criminellement responsable de ses deux meurtres.

« Je n'ai pas fait ça volontairement. J'ai subi cette situation-là. Ce n'est pas moi qui l'a imposée. C'est lui [Gilles Giasson] qui m'a dit ''il faut que tu me tue'', qui m'a imposé sa mort. Je n'ai pas voulu le tuer » - a raconté François Asselin en cour.

Le prévenu a également soutenu regretter ses crimes. Selon lui, il aurait dû contenir ses émotions.

« J'ai honte d'avoir pris la vie à François Lefebvre et Gilles Giasson, même s'ils étaient pédophiles. Je ne suis pas un tueur. Je regrette d'avoir été violent, de les avoir tués. J'aurais aimé peut-être leur casser un bras et leur prendre des aveux avec mon cellulaire, mais c'est arrivé trop vite et il y avait de la pression. »

Rappelons que François Asselin a raconté mercredi avoir tué ses victimes parce qu'elles auraient agressé sexuellement ses deux enfants. Il a également évoqué que ses problèmes de consommation pour expliquer ses gestes.

« Je faisais peut-être une psychose. C'était peut-être des scénarios, mais moi j'y croyais. Je voulais sauver mes enfants. Là ils [les victimes] sont morts et je manque tout ça, l'éducation de mes enfants. Je ne les vois pas grandir, je trouve ça terrible. »

François Asselin a par ailleurs ajouté mal vivre avec le fait d'être maintenant considéré comme un meurtrier.

« Après ça je dois vivre dans la société et c'est moi qui est pointé du doigt. Je m'en serais passé de cette situation-là. J'avais un emploi stable, je prenais soin de ma personnalité, j'avais des buts dans la vie. Mon but n'était pas de devenir un tueur professionnel et d'en tuer 50 » a-t-il confié.

Le procureur de la Couronne, Me Benoit Larouche, a ensuite débuté son contre-interrogatoire auprès de l'accusé qui se terminera vendredi.

François Asselin est accusé des meurtres non prémédités de Gilles Giasson et François Lefebvre, en mai 2018, puis d'outrage à leurs cadavres. La défense entend prouver sa non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.