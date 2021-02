Baisse des cas de COVID-19: la Mauricie sur la bonne voie

La Mauricie et le Centre-du-Québec ont enregistré lundi leur plus bas total de nouveaux cas de COVID-19 en une journée depuis plusieurs mois. Respectivement, les deux régions comptent 13 et 7 infections de plus.

Ce total de 20 nouveaux cas au CIUSSS MCQ, jumelé à la guérison de 72 personnes atteintes, fait chuter les cas actifs à 504. Les hospitalisations ont aussi connu une diminution lundi (-3), alors que 38 personnes sont toujours alitées, dont quatre aux soins intensifs.

La Santé publique confirme aussi le décès de cinq autres personnes, dont quatre résidents de CHSLD.

D'ailleurs, au CHSLD Cooke de Trois-Rivières, trois autres cas se sont ajoutés au bilan de l'éclosion en cours. L'établissement, qui a vu 73 de ses résidents et 44 employés être atteints du virus dernièrement, pourrait recevoir ses premières doses du vaccin anti-COVID bientôt. Le CIUSSS MCQ espérait pouvoir débuter la vaccination cette semaine.