Baseball 360: un nid de plus pour les Aigles de Trois-Rivières

Les Aigles de Trois-Rivières ont maintenant leur centre de pratique officiel, ouvert à l'année. L'organisation s'installe dans les locaux de Baseball 360, sur la rue Bellefeuille à Trois-Rivières.

Tous les joueurs de la structure, du niveau professionnel jusqu’à moustique, bénéficieront des installations pour se développer au cours des quatre saisons de l’année. Le complexe est doté de quatre cages de frappeurs, un enclos de lanceurs, une salle d'entraînement, une boutique spécialisée et d'un lounge sportif.

« C'est un plus value parce qu'on a déjà le CSAD qui est très bien, mais qui est surchargé parce qu'il y a plusieurs autres sports. De présenter des endroits comme ici, pour que les joueurs puissent s'entraîner, ça nous met à un autre niveau. Des établissements comme ça, ça encourage les jeunes et les parents à poursuivre dans le baseball », avance René Martin, président des Aigles.

Bell Média

Le partenariat, d'une durée de trois ans, s'inscrit dans la vision que s'est donnée Baseball 360 lors de son ouverture, en juin dernier, soit celle du développement des talents. Les joueurs qui utiliseront les installations auront aussi l'occasion de côtoyer les athlètes de la formation des Aigles et s'en inspirer.

« On veut être un acteur clé qui contribue activement à la croissance du baseball à Trois-Rivières, en Mauricie et au Québec. Ce partenariat permet non seulement aux Aigles de venir pratiquer chez Baseball 360, mais aussi à la communauté et aux partisans de les côtoyer, de pratiquer leur sport dans un même environnement. On désire devenir en quelque sorte, en complément du Stade Quillorama, la Maison du baseball en Mauricie où il fait bon se croiser, se côtoyer, passer du temps avec les gens qui partagent cette même passion, peu importe votre calibre de jeu », explique Steeve Ager, président-directeur général de Baseball 360 Trois-Rivières.