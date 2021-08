Bientôt du vélo de montagne à Vallée du Parc

Dès le 21 août prochain, une toute nouvelle activité sera proposée à Vallée du Parc. Un long sentier de vélo de montagne y sera officiellement inauguré.

L'équipe du centre de ski travaille sur ce projet depuis déjà plusieurs mois, afin d'offrir un accès à la montagne à l'année. Cette première phrase proposera un sentier de type « single track » d'une longueur de 4,5 kilomètres. Il a été créé à l’intention des cyclistes débutants et pour la clientèle familiale.

« Le 21 août prochain sera une belle journée pour faire découvrir notre nouvelle activité estivale et pour prendre le pouls des familles cyclistes afin d’améliorer notre offre de service pour la prochaine phase. Puisque nous sommes toujours en développement, nous offrirons gratuitement l’accès à nos sentiers cette année » mentionne Alain Beauparlant, directeur général de Vallée du Parc.

Lors de la journée inaugurale, il sera possible d'essayer des vélos de montagne et des vélos électriques, grâce à la présence du « Van démo Rocky Mountain », de la boutique Brunelle ski vélos et des boutiques S3. Des prix de présence seront aussi tirés et le chansonnier Xavier Blouin sera sur place au bas des pentes.

Vallée du Parc profitera aussi de cette journée d’ouverture officielle pour accueillir la clinique mobile de vaccination du CIUSSS MCQ entre 10h et 15h.