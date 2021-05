Bientôt un nom pour la nouvelle équipe de hockey de Trois-Rivières

Le nom du nouveau club de Trois-Rivières qui évoluera dans la East Coast hockey league l'an prochain devrait être connu avant l'été.

Le propriétaire Mark Weightman a confirmé en entrevue au Nouvelliste que le processus a été fait de façon rigoureuse. L'organisation a comptabilisé plus d'un millier d'interactions avec les futurs fans sur les réseaux sociaux. Rien n'a été laissé au hasard quant au choix pour le nom de cette nouvelle équipe. Il faut rappeler qu'à la suite d'un concours huit noms demeuraient dans les choix : le 1634, les Tritons, la Forge ou les Forgerons, les Riverains, les Saints, les Lions, le Flambeau et le club de hockey de Trois-Rivières. Quelques détails demeurent à être ficelés pour les couleurs et le logo mais l'organisation est près du résultat final.

Bientôt un nom pour le nouvel aréna?

Le dossier du nom du nouvel amphthéâtre avance également rondement. Plusieurs entreprises ont été approchées afin d'apposer leur nom sur le nouvel amphithéâtre situé dans le district 55 au carrefour des autoroutes 40 et 55. On évalue la circulation dans ce secteur à celle du pont Champlain à Montréal. Il est donc permis de croire que cette commandite va valoir son pesant d'or.

Par ailleurs, l'équipe est toujours en processus d'embauche dans tous les départements.