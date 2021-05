Camionneur électrocuté mortellement en 2019: la CNESST publie son rapport

La mauvaise organisation du travail de l'entreprise le Groupe Neault inc. est en partie responsable du décès d'un de ses camionneurs, en août 2019 à Trois-Rivières. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête de la CNESST.

Le 23 juillet 2019, le camionneur André L'Heureux se trouvait sur une voie ferrée à proximité du boulevard des Chenaux, aux abords de la piste cyclable, pour effectuer des travaux de réparation. Il a positionné son camion sous la ligne haute-tension d'Hydro-Québec, à l'endroit convenu avec l’assistant-superviseur du maitre d’oeuvre présent sur les lieux.

Au moment de lever sa benne, celle-ci est entrée en contact avec la ligne électrique. M. L'Heureux a aussitôt sauté à l'extérieur de sa cabine pour s'en éloigner, puis est revenu et a été électrocuté en touchant à une barre d'appui qui était alors sous tension.

« Le travailleur a alors subi une décharge électrique et s’est effondré. Les secours ont été appelés sur les lieux, M. L’Heureux a été transporté en centre hospitalier. Il est décédé quelques jours après l’accident », explique la CNESST dans son rapport.

L'enquête sur cet accident de travail a révélé que l'identification des risques pour effectuer le déchargement de matériel à proximité d'une ligne haute-tension était déficiente. De plus, la formation du camionneur pour ce type de travaux était insuffisante.

« À la suite de l’accident, la CNESST a interdit à l’employeur, Le Groupe Neault inc., d’utiliser le camion tracteur et la semi-remorque à benne basculante hybride impliqués dans l’accident. La CNESST a aussi exigé à cet employeur qu’il informe les travailleurs des risques reliés à leur travail sur les chantiers de construction, qu’il les forme à ce sujet et qu’il élabore une procédure en présence de situations dangereuses » explique-t-on dans le rapport.

La CNESST a aussi suspendu les travaux de réfection de la voie ferrée près de la ligne électrique et a exigé au maitre d’oeuvre, Chemins de fer Québec-Gatineau inc., qu’il soumette à la CNESST une méthode de travail sécuritaire pour les travaux à proximité de la ligne électrique. L’employeur et le maitre d’oeuvre se sont conformés à ces exigences.

Pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise, la CNESST recommande que la ligne électrique soit mise hors tension. Également, la commission demande à ce que l’équipement roulant et déployable utilisé soit muni d’un dispositif limiteur de portée permettant de respecter les distances prévues.