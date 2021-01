Cas positifs chez des résidents vaccinés à Cloutier-du Rivage: pas d'inquiétude au CIUSSS MCQ

L'éclosion de COVID-19 parmi des résidents pourtant vaccinés au CHSLD Cloutier-du Rivage de Trois-Rivières n'inquiète pas les autorités de santé publique.

Le CIUSSS MCQ soutient que les quatre personnes âgées atteintes, bien qu'elles aient reçu une première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech, vont bien et qu'elles présentent peu de symptômes.

Elles représentent aussi 2,5 % des résidents vaccinés dans ce centre, alors qu'on sait que la première dose octroie une protection de 90 % deux semaines après son administration. La protection de 95% offerte par ce vaccin survient après avoir reçu la seconde dose, six semaines après la première.

« Aucun vaccin n'offre une protection à 100%. L'objectif de la vaccination est de limiter les décès et la sévérité des symptômes chez les personnes plus vulnérables notamment », rappelle la Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique régionale.

Elle conserve une confiance envers les deux traitements reçus au CIUSSS MCQ, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, malgré l'éclosion du centre Cloutier-du Rivage.

« J'ai confiance en ce qui a été démontré en laboratoire. Je ne suis pas inquiète. Les prochaines semaines vont nous offrir plus d'informations, mais il faut demeurer optimiste et s'assurer que la majorité des personnes âgées sur notre territoire soient vaccinées pour désengorger nos hôpitaux et offrir les autres soins à la population », ajoute-t-elle.