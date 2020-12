Championnat du monde junior: un rêve devenu réalité pour le Trifluvien Guillaume Labonté

Le temps des Fêtes s'annonce particulièrement spécial pour le Trifluvien Guillaume Labonté. L'arbitre en sera à sa première participation au Championnat mondial junior de hockey (CMJ), qui s'amorce le 25 décembre à Edmonton. Il nous parle de son expérience au plus important tournoi de hockey junior au monde (entrevue ci-bas).

Celui qui oeuvre au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et de la Ligue américaine de hockey (LAH) depuis plusieurs années réalise un rêve en participant à ce tournoi d'envergure.

Puisque le livre des règlements de l'IIHF, qui chapeaute le championnat, sont différents de ceux du hockey nord-américain, Guillaume Labonté a dû replonger dans ses notes au cours des derniers jours.

« On a fait beaucoup de session de règlements par zoom pendant notre quarantaine avec les superviseurs et les autres arbitres pour se remettre dans le bain et se rafraîchir la mémoire sur les procédures de l'IIHF. »