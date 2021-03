Collecte des déchets : des changements à prévoir à Trois-Rivières

La ville de Trois-Rivières va appliquer des changements à la collecte des ordures et des matières recyclables dès le 19 avril.

32 mille adresses sont impactées et changeront de jour de collecte. En plus des changements de jour de collecte, de nouvelles limites de bacs roulants seront imposées.

Les maisons unifamiliales et les condos devront se contenter d’un bac noir pour les déchets et deux bacs bleus pour les matières recyclables. Les immeubles multifamiliaux pourront avoir un maximum de trois bacs noirs et quatre bacs bleus. Tandis que les commerces pourront avoir jusqu’à quatre bacs noirs et six bacs bleus.

Des exceptions seront toutefois permises pour certains types de résidences. Il faudra toutefois faire une requête au service à la clientèle de la ville de Trois-Rivières afin d'obtenir une autorisation spéciale.

Si vous voulez consulter la carte des changements : cliquez ici.

La Ville organise également une séance d'information spécialement pour les commerçants du centre-ville afin de leur présenter les changements à venir et répondre à leurs questions. Pour s'inscire : cliquez ici.