Commémoration des victimes de la COVID-19 en Mauricie

C'est aujourd'hui la Journée nationale de commémoration des victimes de la COVID-19. Pour l'occasion, des cérémonies ont eu lieu dans plusieurs villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Un hommage aux victimes a été rendu sur l'heure du diner devant les hôtels de ville de Trois-Rivières, Shawinigan et Nicolet. Sur le coup de 13h, une minute de silence a également été observée. Tout juste après, les cloches des églises de la région ont sonné.

« Ce sera une journée très émouvante. Durant cette minute de recueillement, mes pensées seront tournées vers les 12 905 personnes qui ont été affectées par la COVID-19, de même que les 516 personnes qui en sont décédées. Derrière ces bilans de la dernière année, il y a des familles éprouvées et de nombreuses personnes qui vivent des effets collatéraux de la pandémie. Ce recueillement collectif est nécessaire afin d'honorer la mémoire des victimes, de leurs familles et de leurs proches. »

Des représentants syndicaux et des employés du réseau de la santé se sont aussi mobilisés devant les bureaux du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet, à Trois-Rivières. Ils souhaitaient lancer le message au gouvernement que la protection du personnel doit être une priorité.

Depuis le début de la pandémie, plus de 30 000 travailleurs ont contracté la COVID-19 et 16 en sont décédés.

« Beaucoup d'organismes ont sonné l'alarme pour dire que la contamination par aérosols était bien présente. Malgré tout, le gouvernement a attendu presque la fin de la deuxième vague pour exiger les masques N-95 comme on le demandait depuis près d'un an. On croit que si les mesures de protection avaient été mises de l'avant il y a plusieurs mois, on aurait pu assurément sauver des vies. »

- Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS MCQ.