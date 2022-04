Conditions routières laborieuse ce matin en Montérégie

Les chaussées enneigées et glissantes de ce matin ont provoqué plusieurs dizaines de sorties de route et des collisions avec blessures mineures dans la région, selon la Sûreté du Québec.

Le réseau routier était notamment couvert de neige mouillée. Dans le secteur de Shawinigan-Sud, un axe a dû être fermé afin de permettre aux équipe de la Ville d’étendre du sel, alors que des camions et des véhicules étaient coincés dans une côte.

Plusieurs usagers se sont questionnés à savoir pourquoi les plus petites artères et rues secondaires étaient enneigées et glissantes.

La Ville assure avoir mis les effectifs en place pour procéder aux opérations de déneigement.

« Les contrats de déneigement se sont terminés le 15 avril dernier. Les équipes en régie et les cols bleus sont sur le terrain… il y a de la location de matériel qui se fait aussi pour déneiger principalement les artères et les [routes] collectrices, donc les grandes voies de circulation qui ont été dégagées ce matin » Guillaume Cholet-Janson, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

À ce temps-ci de l'année, à l'issue des contrats de déneigement, le service n'est pas le même que celui offert en hiver par la Ville. Celui-ci est mis en place pour assurer la sécurité sur les artères et les routes collectrices.