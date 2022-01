Cours à distance au Cégep de Trois-Rivières jusqu'au 27 janvier

Les étudiants du Cégep de Trois-Rivières vont commencer la session d'hiver à distance.

Après l'UQTR, c'est au tour de l'établissement collégial de faire connaître les modalités du retour en classe. La direction attendait une rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur avant de prendre sa décision. L’enseignement se fera en virtuel du 21 au 27 janvier, sauf si la présence de l’étudiant est considérée comme essentielle pour sa réussite. Les laboratoires et la bibliothèque demeurent ouverts. Les stages sont aussi maintenus. Par contre, toutes les activités parascolaires et les sorties sont annulées.



Les services de soutien psychologique sont aussi maintenus, mais à distance. Il est possible qu'il y ait des exceptions. Il en va de même pour les services d’orientation. Bien entendu, le port du masque sera obligatoire en tout temps dans l'établissement.

Le retour en présentiel est prévu pour le vendredi 28 janvier.