Course à la mairie: Jean Lamarche veut s'attaquer aux incivilités

Le maire sortant de Trois-Rivières Jean Lamarche veut s'attaquer aux incivilités. S'il est réélu, il promet de contrer ce fléau grâce à une brigade spécialisée.

M. Lamarche propose de créer une escouade de six policiers, dont le mandat serait uniquement de traiter les dossiers qui impliquent les incivilités. Par exemple, les appels de plainte de bruit nocturne, de feux d'artifice à répétition ou de conduite délinquante en font partie.

La mesure, mise sur pied en collaboration avec la police de Trois-Rivières, coûterait environ 243 000 $ et ne nécessiterait pas d'embauche.

« On a une gradation des cas où les gens signalent, par exemple, de la vitesse excessive ou du bruit, dans de nombreux quartiers, et nous sommes de plus en plus capables de les cibler. Plutôt que de prendre les appels à la pièce, on les constituerait en dossier et les traiterait dans leur ensemble », explique le candidat à la mairie.

L'état du Bas-du-Cap de nouveau un enjeu électoral

Si Jean Lamarche avait fait de la revitalisation du Bas-du-Cap l'une de ses priorités lors de sa campagne à la mairie en 2019, la candidate Valérie Renaud-Martin est cette fois sur la même voie.

Vendredi, elle a annoncé vouloir prioriser la revitalisation de ce secteur de la ville si elle est élue le 7 novembre prochain.

« Ça fait des années qu’on affirme que le Bas-du-Cap doit être mis en priorité. La ville a maintenant un plan directeur et un plan d’action pour orienter le développement du secteur. Ma vision pour le Bas-du-Cap, c’est que dès qu’on entre dans ce secteur, on fasse wow! Qu’il soit intégré pour vrai à la ville de Trois-Rivières et qu’il devienne un pôle urbain local à part entière. Et pour ça, ça prend des gestes concrets, maintenant. »

Mme Renaud-Martin propose notamment de créer des espaces collectifs attrayants, comme une place publique au parc des Chenaux, ainsi que des oasis urbaines.

Si la candidate soutient vouloir que la Ville « s’occupe véritablement de ce secteur qui rencontre plusieurs défis », le maire sortant Jean Lamarche souligne avoir déjà fait avancer ce dossier depuis plus de deux ans.