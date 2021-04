COVID-19: D'autres écoles de la région doivent fermer des classes

D'autres écoles de la région doivent placer des élèves en confinement, en raison de la COVID-19.

À Trois-Rivières, tous les élèves de la 5e secondaire du Séminaire Saint-Joseph suivront leurs cours à distance jusqu'au 30 avril, parce que neuf enseignants doivent s'isoler après avoir été en contact avec un cas.

Du côté du centre de services scolaire de la Riveraine, tous les groupes de la 1re et 2e secondaire de l'école secondaire la Découverte à Saint-Léonard-d'Aston sont envoyés à la maison, à cause d'un cas positif de variant. Les cours en ligne vont débuter ce mardi et se poursuivre jusqu'au 30 avril.

La même décision a été prise pour un groupe de l'école primaire Jean-XXIII de Saint-Wenceslas, cette fois jusqu'au 28 avril. Le service de garde de l'établissement sera aussi fermé.