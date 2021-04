COVID-19: Les fermetures d'écoles se poursuivent dans la région

Les éclosions de COVID-19 dans les écoles de la Mauricie forcent parfois les directions d'écoles à fermer les établissements en raison des règles de la santé publique. Vendredi, une école s'est ajoutée à une liste déjà longue.

Le Centre de services scolaire de l'Énergie a confirmé que l'école primaire Dominique-Savio de Shawinigan serait fermée jusqu'au 27 avril inclusivement. Deux cas positifs, un élève et un employé ont été déclarés dans les derniers jours. Des liens ont aussi été faits avec l'école des Phénix, fermée depuis le 13 avril pour la même raison.

Toutes les personnes qui ont passé plus de 15 minutes dans l'école des Phénix entre le 6 et le 13 avril doivent se faire dépister et s'isoler pour 14 jours. L'isolement des élèves de cette école est aussi repoussé du 23 au 27 avril, alors que le bilan grimpe maintenant à 15 cas positifs parmi les jeunes et 6 membres du personnel.

Par ailleurs, d'autres établissements scolaires vont demeurer fermés plus longtemps que prévu. Le CSS de l'Énergie a avisé les parents que les écoles secondaires Paul-Le Jeune de Saint-Tite et du Rocher à Shawinigan, ainsi que le service de garde de l'école La Providence ne rouvriront que le lundi 26 avril.

Cette décision a été prise après avoir consulté les directions d'écoles et avoir constaté que plusieurs membres du personnel ne seraient pas en mesure de revenir en présentiel lundi prochain.