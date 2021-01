COVID-19: Situation encourageante en Mauricie-Centre-du-Québec

Le couvre-feu et les mesures de confinement semblent avoir eu un effet positif sur la transmission de la COVID-19 en Mauricie-Centre-du-Québec. La santé publique a dressé un bilan positif de la situation épidémiologique, mercredi.

En point de presse virtuel, la directrice régionale de la santé publique, Dre Marie-Josée Godi, a affirmé d'entrée de jeu avoir de bonnes nouvelles à partager. En effet, la baisse des cas dans la région lui font croire qu'un retour éventuel en zone orange est possible.

La Mauricie a enregistré mercredi 18 infections supplémentaires, contre 24 au Centre-du-Québec. Avec autant de guérisons, le nombre de cas actifs demeure donc stable, à 623. Cependant, la région compte quatre décès de plus depuis mardi.

Malgré tout, le CIUSSS MCQ constate que le couvre-feu porte fruit, notamment chez les plus jeunes.

« On observe une baisse des cas dans l'ensemble des groupes d'âges, avec une légère hausse chez les personnes de 60 ans et plus, mais qui va avec les milieux qui étaient en éclosion », soutient Mme Godi.