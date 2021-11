CPE affiliés à la CSN : vote de grève générale illimitée ce jeudi 

Les éducatrices de 22 CPE affiliés à la CSN de la Mauricie et du Centre-du-Québec vont voter sur un mandat de grève générale illimité jeudi. Les parents des 4000 enfants touchés par cette mesure sont déjà en mode plan B, puisque les 700 employés épuisent actuellement les derniers jours du précédent mandat de grève de dix jours qu'elles avaient en main depuis le début de l'automne.

« Comme vous le savez, jeudi ça va être notre 10e journée qu'on va avoir utilisé. C'est du jamais vu. C'est une grève historique. Moi j'ai jamais vu ça. C'est sûr pour les parents, on est vraiment désolé. Pour nous, ce n'est pas un objectif la grève. On ne veut pas mettre nos parents dans le trouble ce matin ou les journées à venir, mais c'est le seul moyen qu'on a pour essayer que le gouvernement essaie de négocier quelque chose à la hauteur pour tout le monde »

Suzie Gaillardetz, présidente du Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Cœur du Québec

Le blitz de négociation tenu la semaine dernière avec Québec n'a pas permis de dénouer l'impasse. Le syndicat souhaite que le salaire de tous les employés soit bonifié et non juste celui des éducatrices qualifiées. Il représente aussi les conseillers pédagogiques, les préposés, les responsables en alimentation, les commis comptable, les adjointes administratives et les éducatrices spécialisées. Québec souhaite pour sa part que la semaine de travail passe à 40hrs pour aider à contrer la pénurie de main d'oeuvre.

Liste des CPE visés par le mandat de grève pour la région du Cœur du Québec

MAURICIE

- L'Arbre Enchanté - Trois-Rivières

- Le Coffre à Jouets - Trois-Rivières

- Entre Deux Nuages - Trois-Rivières

- Jean-Noël Lapin - Trois-Rivières

- La Maisonnée - Trois-Rivières

- Mamuse et Méduque - Trois-Rivières (les 2 accréditations)

- Margo la Lune - Trois-Rivières

- Le Petit Navire - Trois-Rivières

- Premiers Pas - La Tuque et Trois-Rivières

- La Clé des Champs - La Tuque

- Les Services de Garde Gribouillis - Louiseville

- Manège des Tout-Petits - Shawinigan

- Le Pipandor - Shawinigan

- La Tourelle de l'Énergie - Shawinigan

​CENTRE-DU-QUÉBEC

- Mini-Campus - Drummondville

- Les P'tites Abeilles - Drummondville

- Rayon de Soleil - Victoriaville

- La Maison des Amis - Victoriaville

- La Forêt Enchantée - Warwick

- Gripette - Nicolet

- Fleur de Soleil - Plessisville