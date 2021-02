De nouveaux actionnaires pour les Cataractes de Shawinigan

Le groupe Eye of the Tiger Management, qui évolue dans le monde de la boxe, s'associe aux Cataractes de Shawinigan. Le président Camille Estephan et sa fille, Emmanuelle, deviennent actionnaires de l'équipe de hockey junior.

Les deux organisations se connaissent depuis quelques années déjà, alors qu'ils ont travaillé ensemble à quelques reprises depuis 2018 dans le cadre de présentation de trois galas de boxe au Centre Gervais-Auto.

« C’est avec des records de visionnements et les fans qui étaient au rendez-vous que M. Estephan est tombé en amour avec la région et ses habitants », affirme la direction de l'équipe.

Il avoue lui-même etre devenu un amoureux du hockey dès son arrivée au Québec.

« Étant un immigrant arrivé au Québec en 1990, la première chose que j'ai vue à la télévision, c'est un match de hockey entre les Canadiens et les Bruins. J'ai eu la piqûre pour le hockey. Maintenant, de faire partie d'une organisation historique comme les Cataractes, c'est vraiment touchant », explique Camille Estephan.

L'homme d'affaires Montréalais devient, en compagnie de sa fille, le 18e actionnaire des Cataractes.