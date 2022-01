Début de l'école à distance en Mauricie

Les élèves de plusieurs écoles privées de la région commencent l'école à distance aujourd'hui. Pour ce qui est des écoles publiques, ce sera demain et mercredi selon les différents centres de services scolaires.

Les enseignants prennent la journée pour préparer la semaine en école virtuelle et s'assurer que tous les élèves aient le matériel nécessaire. Aussi, les équipes techniques s'affairent depuis vendredi à la qualité de l'air. Des lecteurs de CO2 sont installés dans les classes. Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a promis d'en acheminer 50 000 aux écoles du Québec d'ici le retour en classe lundi prochain et 40 000 de plus au cours des prochaines semaines.

À l'UQTR, la rentrée hivernale se fera en virtuel aussi à compter du 12 janvier prochain. Contrairement aux élèves du primaire et du secondaire qui reviendront en classe le 17 janvier prochain, les 14 000 étudiants de l'université retrouveront leurs locaux uniquement le 31 janvier. La décision a été prise par la direction il y a quelques jours. Aucun employé ne peut se présenter dans l'établissement sans permission spéciale. Les cours pratiques et les stages sont par contre maintenus.

Pour ce qui est du collégial, une réunion aura lieu entre les directeurs d'établissements et le ministère de l'Enseignement supérieur mardi. Les détails concernant la rentrée dans les cégeps de la région devraient donc être fixés d'ici la fin de la semaine.