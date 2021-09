Début de la construction du Lab-École de Maskinongé

La première pelletée de terre du Lab-École de Maskinongé a eu lieu jeudi après-midi en compagnie de l'un des acteurs principaux de ces projets au Québec, Ricardo Larrivée.

L’école Saint-Joseph à Maskinongé sera agrandie. Un gymnase entièrement neuf sera construit et disponible pour toute la communauté. Six classes seront ajoutées au bâtiment pour un total de 10. L'école comprendra également une cuisine communautaire et plusieurs aires ouvertes. C'est le ministère de l’Éducation qui assume les frais de construction de plus de 16,6 M$.

« Le gymnase qui est là, c'est une pure horreur. Il n'y a pas une seule fenêtre, c'est un bunker de métal, on dirait un dépôt à munition. Et là on veut faire croire à des enfants que ça va les rendre sportifs ? Le prochain gymnase, le monde va vouloir rester dedans, il y aura de grandes fenêtres et ça donnera envie à plus de gens d'y aller », croit le co-fondateur du projet, Ricardo Larrivée.

Paquet & Taillefer + Leclerc architectes / Maquette du Lab-École de Maskinongé

Les Lab-Écoles sont qualifiés « d'écoles de demain » par le gouvernement La cuisine, la culture maraîchère et la nature seront à l'honneur dans ces établissements. Il existe actuellement 6 projets du genre au Québec. Les autres sont situés à Québec, Rimouski, Shefford, Gatineau et Saguenay.

« Maskinongé est fière de faire partie des municipalités choisies dans les projets de Lab-École. Nos enfants seront privilégiés et apprécieront ce nouveau modèle d'école », soutient le maire de Maskinongé, Roger Michaud.

Les travaux de construction débuteront officiellement dans les prochains jours et s'arrêteront pour l'hiver. Ils reprendront au printemps prochain et l'ouverture de l'école est prévue en 2023.

Noovo Info (Olivier Caron)