Début de la grève générale illimitée pour 22 CPE de la région

Les 22 CPE affiliés à la CSN de notre région sont en grève générale illimitée. C'est un gros casse-tête familial pour les parents de 4000 enfants. Le syndicat et le gouvernement du Québec ne parviennent toujours pas à une entente concernant les hausses de salaires du personnel de soutien. Québec refuse de donner les mêmes augmentations salariales que celles des éducatrices en garderie. Il s'agit entre autres des conseillers pédagogiques, des préposés à l'alimentation, des commis comptable, des adjointes administratives et des éducatrices spécialisées.

De son côté, le gouvernement Legault a déjà évoqué la possibilité d’une loi spéciale pour forcer le retour au travail des employés. Les négociations se poursuivent aujourd'hui et demain à Québec. La présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, veut toutefois donner encore une chance à la négociation. Elle ne veut pas lancer d'ultimatum aux syndicats. Elle affirme qu'elle va évaluer la situation au jour le jour.

« On est à 30$ de l'heure sur la table qu'on est présentement. N'oublions pas qu'elles ont des demandes de 6 semaines de vacances, plus de jours de congés. Elles ne voulaient pas que l'on force la 5e journée. Cette notion-là a été rapidement retirée des tables de négociation. À chaque fois que je rencontre une demande, on m'en ajoute une autre. Une négociation, ça se fait à deux. Je comprends fort bien que chaque jour qui passe pour les parents est un jour pénible pour l'organisation du travail. Je ne mettrai pas de date ou de jours, parce que je n'en suis pas dans la notion d'ultimatum. Je suis dans la notion de ''Je veux m'entendre''. »

Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor