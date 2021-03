Début de la vaccination de masse à Trois-Rivières

La vaccination de masse est officiellement commencée à Trois-Rivières. Les premières doses ont été administrées à la bâtisse industrielle, convertie en clinique désignée pour les prochains mois.

Au total, 350 personnes âgées de 70 ans et plus avaient rendez-vous lundi. Le nombre de plages horaires comblées grimpe à plus de 19 500 pour les prochaines semaines à Trois-Rivières, soit 83 % de la capacité.

« C'est une avancée importante pour nous et l'ensemble de la population. Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel », s'est réjoui Gilles Hudon, président et directeur général du CIUSSS MCQ.

Bell Média / La clinique de vaccination de Trois-Rivières

Avec 6000 doses reçues dans les derniers jours, c'est le vaccin d'AstraZeneca qui était administré lundi. Même si une quinzaine de pays, comme la France, l'Allemagne et l'Italie, ont suspendu son utilisation, le CIUSSS MCQ réitère sa confiance envers ce vaccin homologué par Santé Canada.

« Les personnes ont toujours le choix d'accepter ou non de se faire vacciner ou non. Le vaccin d'AstraZeneca s'est montré efficace contre le variant Britannique, qui est le plus prévalent au Québec. Ça demeure pour nous un moyen de plus dans la lutte contre la pandémie », affirme Marie-Josée Godi, directrice régionale de la Santé publique.

L'utilisation de ce vaccin n'a d'ailleurs pas semblé inquiéter les citoyens qui se sont présentés à la bâtisse industrielle.

« Je trouvais important, tant pour soi que pour les autres, de se protéger. J'espère que l'ensemble de la population va se présenter pour se faire vacciner pour en arriver à retrouver une liberté perdue, et revivre à mon avis », soutient Gaetanne Pépin.

Le CIUSSS MCQ, qui aimerait vacciner jusqu'à 10 000 personnes par jour dans les prochains mois prévoit que ses cliniques de vaccination seront en opération jusqu'à l'automne prochain.

Pour l'ensemble de la région, plus de 62 000 rendez-vous ont été pris.